Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

30 августа состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов поздравил турецкого коллегу с праздником Победы и Днем Вооруженных сил Турции.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, региональная безопасность и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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