https://news.day.az/politics/1685279.html Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество
Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество
30 августа состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов поздравил турецкого коллегу с праздником Победы и Днем Вооруженных сил Турции.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, региональная безопасность и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
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