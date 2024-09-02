Фуад Мурадов встретился с председателем Совета сертифицированных медиаторов Латвии

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанкой Фаилей Аббасовой, которая проживает в Латвии и занимается юридической деятельностью.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, искренне приветствуя гостью, председатель Фуад Мурадов проинформировал о деятельности комитета, реализуемых проектах, Азербайджанских домах за рубежом, координационных советах и V летнем лагере диаспорской молодежи "Молодежь во имя зеленого мира", который завершился в эти дни.

"Ф.Мурадов отметил, что азербайджанским общинам, нашим соотечественникам, в настоящее время занимающимся деятельностью за рубежом, уделяется внимание со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Фаиля Аббасова сказала, что наши соотечественники, проживающие в Латвии, внимательно следят за процессами, происходящими в Азербайджане, поддерживают успешную внутреннюю и внешнюю политику Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Она сообщила, что продолжит прилагать усилия по развитию двусторонних отношений между странами, более организованному обеспечению деятельности нашей диаспоры, правовому просвещению наших соотечественников и оказанию им возможной помощи в этой области.

Во встрече также приняли участие председатель правления Совета медиации Азербайджанской Республики Надир Адилов, член коллегии адвокатов Гасым Шалиев.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что уроженка Азербайджана Фаиля Аббасова в настоящее время работает в Латвии. В этой стране она является членом правления ряда организаций в области медиации и председателем Совета сертифицированных медиаторов", - говорится в сообщении Госкомитета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!