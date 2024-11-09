Милли Меджлис осудил гибридные нападения на COP29

Милли Меджлис Азербайджана распространил заявление о гибридной атаке международной НПО Global Witness против COP29, сообщает Day.Az.

Как отмечается, 8 ноября 2024 года международная неправительственная организация Global Witness опубликовала две новости в связи со своим "исследованием". В материалах под заголовками "Официальные представители COP облегчают переговоры по ископаемому топливу для фальшивого инвестора в ходе секретного расследования" и "COP29 для сделок с нефтью" со ссылкой на прошедшую в формате видеоконференции встречу с главным исполнительным директором COP29 Эльнуром Солтановым опубликована информация, направленную на обман международного сообщества.

В результате совместного расследования комиссии Милли Меджлиса по иностранным вмешательствам и гибридным угрозам с соответствующими структурами стало известно, что действительно 13 сентября текущего года через платформу "Zoom" состоялся разговор между Эльнуром Солтановым и Стивеном Ли, называющим себя представителем гонконгской компании. При этом противоположная сторона не предупредила Э.Солтанова о том, что проводится видеозапись этой встречи.

Установлено, что "Global Witness", используя идущий вразрез с общепринятыми в мире принципами деятельности неправительственных организаций метод, больше напоминающий работу органов специальных служб, допустил действия, создающие юридические последствия. Так, "Global Witness", нацелившись на COP29 и используя запрещенные законом технологии, создав фальшивую компанию под названием "EC Capital Holdings", ее веб-сайт (www.eccapitalholdings.com) и фейковый профиль Стивена Ли на платформе Linkedin, связалась с командой COP29 и, злоупотребив доверием ряда официальных лиц, стала участником скоординированной информационной операции и кампании дезинформации против Азербайджана накануне COP29.

Следует отметить, что информационную поддержку Global Witness в этой операции оказывал BBC. В статье BBC под названием "Исполнительный директор COP29 снят на видео при обсуждении сделки с ископаемым топливом", указывается, что Global Witness вел съемки тайно, но в то же время, вопреки принципам беспристрастной журналистики, публикуется только часть встречи, что позволило манипулировать информацией.

Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам рассматривает эти действия Global Witness и BBC как гибридную атаку и обратится к соответствующим правительственным структурам по этому поводу для более глубокого изучения вопроса.