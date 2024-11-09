Бессмысленные траты: ANCA поведал о политической коррупции в США

Автор: Акпер Гасанов

Руководство Армянского национального комитета Америки (ANCA) заявило, что "приветствует беспрецедентное влияние американских армянских избирателей в этом избирательном цикле - результат годичной кампании ANCA по стратегическому использованию электоральной силы нашей общины и партнеров по коалиции в ключевых президентских штатах и на горячих выборах в Конгресс".

"ANCA провела эти выборы с умом. Мы не приняли обещаний, но мы потребовали ответственности", - утверждает исполнительный директор Арам Ампарян.

Складывается устойчивое ощущение, что "выбирать с умом" - это что-то настолько новое для американских армян, что Ампарян решил протрубить об этом громко, что называется, на весь свет.

Попытка, конечно, не пытка. Но мы помним, что прямо перед президентскими выборами в США американские армяне издавали совсем иные звуки.

"Ни один из кандидатов в президенты США не заслужил поддержки "Ай дата" Америки", - говорилось в послании все того же Арама Ампаряна, адресованного армянской общине США.

Говоря конкретнее, в Центральном офисе Бюро "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн считали, что "обе стороны несут ответственность за вооружение Азербайджана, содействие Баку в совершении геноцида и депортацию из Карабаха".

Это было нелепо, лживо и смехотворно. Ведь в реальности, наша страна закупала оружие в Турции, Израиле, в России и в иных странах мира, но вовсе не у Соединенных Штатов. Это тот самый факт, проверка и подтверждение которого является легким занятием. Но, мы увидели то, что увидели - очередной пример примитивной армянской лжи.

Да, Ампарян и на сей раз написал что-то про "вооружение Азербайджана со стороны США". При этом, он попытался изобразить хорошую мину при плохой игре и выдал заявление, что "ANCA поддержала восемьдесят четыре кандидата в Сенат и Палату представителей США, более 90 % из которых были избраны в двадцати штатах США, подчеркивает организация". Хотел он, наверное, как лучше. Вот только получилось у него, как всегда.

По сути имело место признание, что армяне США пытались вмешиваться в выборы в США, продвигая "нужных" им сенаторов и конгрессменов. А что такое выборы в США? Это деньги, деньги и еще раз деньги. Стало быть, ANCA намекает на то, что он занимался политической коррупцией. Да, на примере сенатора Менендеса, который погряз в коррупции, мы уже видели, что политическая коррупция в США существует.

Просто зовется она иначе - словом "пожертвования". Но, как ни крути, хотелось бы, чтобы Ампарян, сказав "а", произнес бы и "б". Чтобы он огласил весь список американских конгрессменов и сенаторов, с указанием средств, которые они получили от армянской диаспоры. Было бы еще одно доказательство того, что США не имеют право кому-то читать проповеди, ибо там не чтут заповедей.

Итак, я вовсе не исключая, что ANCA изрядно потратилась на американских сенаторов и конгрессменов. Но я прекрасно понимаю, что это были выброшенные на ветер деньги. Сомневающимся хочу напомнить про визит в Армению многоразовой американской конгрессменши Нэнси Пелоси. Она, напомню, красочно описывала, что "помолились за души 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей, убитых во время "геноцида" в Османской империи".

Но вот, недавно мы услышали от руководства Армении, что международное признание так называемого "геноцида армян" в Османской империи не входит в список первоочередных задач Министерства иностранных дел Армении. Получается, что все эти затраты на Пелоси и прочих зарубежных политиков - коту под хвост?! Кроме того, будучи в Ереване, Пелоси что-то обещала армянам, чем-то грозила Азербайджану.

Все это имело место в сентябре 2022 года. И что в итоге? Азербайджан, в сентябре прошлого года, провел блестящую антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. И что, как-то смогла этому воспрепятствовать Пэлоси, визит которой в Ереван обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн?! Нет, не смогла.

Да и никто не смог. В том числе и уходящий со своего поста, пока еще действующий президент США Джо Байден. А Победа Азербайджана в 44-дневной войне имела место в период предыдущего президентства Дональда Трампа. И снова, ангажированные армянами американские конгрессмены и сенаторы, никак не смогли помешать этому. Казалось бы, можно и даже нужно сделать выводы из случившегося. Но, в ANCA предпочитают и дальше пребывать в мире иллюзий, пускаться в погоню за миражами.