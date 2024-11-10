Генсек Мусульманского совета старейшин прибыл с визитом в Азербайджан

10 ноября генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммад Абдулсалам прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали руководитель аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Матин Керимли и другие официальные лица.