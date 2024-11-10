https://news.day.az/politics/1705845.html Генсек Организации экономического сотрудничества и развития прибыл с визитом в Азербайджан Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Матиас Корман 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Генсек Организации экономического сотрудничества и развития прибыл с визитом в Азербайджан
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Матиас Корман 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали начальник Управления Министерства иностранных дел Мамед Ахмедзаде и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре