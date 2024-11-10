Генсек Организации экономического сотрудничества и развития прибыл с визитом в Азербайджан

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Матиас Корман 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали начальник Управления Министерства иностранных дел Мамед Ахмедзаде и другие официальные лица.