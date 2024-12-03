Недавно одно из крупнейших греческих СМИ опубликовало статью, в которой детализируется намерение Афин передать Армении свои российские системы ПВО, такие как С-300ПМУ1, Тор-М1 и Оса. Эти системы должны быть заменены более современными западными и израильскими технологиями.

Статья подчеркивает значительные проблемы, связанные с армяно-греческими отношениями, которые многие считают лишь верхушкой айсберга.

В статье приводятся несколько причин передачи систем, среди которых отмечается, что Греция сталкивается с трудностями в приобретении запасных частей из-за санкций, введенных против России. Более того, сообщается, что усиление Армении - это не только греческая инициатива, но и результат сотрудничества с Францией, которая также будет поставлять оружие для укрепления армянской обороны.

Кроме того, в статье подтверждается, что количество армянских студентов в греческих военных учебных заведениях удвоилось, а число армянских спецназовцев, проходящих подготовку в Греции, увеличилось. Все это, безусловно, свидетельствует о том, что Армения не намерена стремиться к миру в регионе, в то время как некоторые западные страны, такие как Греция и Франция, усугубляют напряженность.

В интервью первой англоязычной в Азербайджане газете Azernews британский эксперт Нил Уотсон заявил, что Франция является главным фактором этого решения. Он отметил, что Франция рассматривает Армению как своего спутника в Южном Кавказе, где образовалась пустота после ухода России из этого региона, передает Day.Az.

"Франция также стремится угодить своему франко-армянскому сообществу, как обычно. Греция участвует из-за продолжающегося конфликта на Кипре и потому, что воспринимает это как религиозный конфликт.

Франция и Греция хотят повлиять на возможность подписания мирного соглашения и оставить возможность для возвращения конфликта, особенно если Пашинян будет заменен", - отметил британский эксперт.

Он добавил, что это решение, безусловно, повлияет на мирные переговоры. Принятие оружия от третьей страны является агрессивным шагом и свидетельствует о том, что Армения не настроена на мир.

Что касается реакции Азербайджана, он подчеркнул, что Азербайджан не прекратит мирные переговоры, но это означает, что он будет выдвигать более жесткие требования, особенно в отношении изменений в армянской конституции, которые сейчас выдвигают претензии на азербайджанскую территорию. Армения должна прийти за стол переговоров, подняв белый флаг капитуляции, а не искать перевооружение у третьих стран, которые преследуют собственные цели.