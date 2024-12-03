Мазен Альсаади восхищен красотой и культурным наследием города Шуша

Я очарован красотой и богатым культурным наследием города Шуша.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор отдела по международному партнерству министерства спорта Саудовской Аравии Мазен Альсаади, который посетил Шушу в рамках церемонии в связи с завершением программы "Шуша - молодежная столица исламского мира".

Он высоко оценил объявление города Шуша "Молодежной столицей 2024 года" Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

"Хочу выразить глубокую благодарность министерству молодежи и спорта Азербайджана за большие усилия, приложенные для организации этого грандиозного мероприятия. Я очарован красотой и богатым культурным наследием города Шуша", - отметил Мазен Альсаади.

Он подчеркнул, что такие мероприятия играют большую роль в укреплении связей сотрудничества между различными странами и взаимном обогащении культур. Он выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

"Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС на 2024 год запомнится как знаменательное событие с точки зрения пропаганды культурного наследия Азербайджана и исламского мира и сплочения молодежи", - сказал Мазен Альсаади.