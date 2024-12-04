Мевлют Чавушоглу провел встречу в Милли Меджлисе

4 декабря глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее НАТО Рамид Намазов встретился с находящимся с визитом в стране бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом ВНСТ и главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Рамид Намазов отметил, что Мевлют Чавушоглу всегда проявлял особое внимание к Азербайджану, и на посту министра иностранных дел Турции, и во время его деятельности в ПАСЕ. Было доведено до внимания, что наши парламентские делегации всегда успешно сотрудничают в международных организациях. Наши страны всегда поддерживают друг друга как в радости, так и в трудные времена, полагаются друг на друга в решении всех судьбоносных вопросов.

Мевлют Чавушоглу передал свои поздравления в связи с успешным проведением парламентских выборов в Азербайджане. Он сказал, что прошедшие парламентские выборы имеют важное значение как первые парламентские выборы, проведенные на всей суверенной территории Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках ПА НАТО, дальнейших планах и задачах, развитии межпарламентских связей и по другим темам. Была выражена уверенность в успешном сотрудничестве делегаций обеих стран в ПА НАТО и совместном решении возникающих вопросов.