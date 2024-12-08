Азербайджан не уступит. Армения и ее покровители должны это понимать

Обеспечение безопасного, беспрепятственного и достойного возвращения более двухсот тысяч азербайджанцев на земли предков в Армению - вот о чем должен думать сегодня Ереван. Баку уже выдвинул такое требование как условие возвращения армян в Карабахский регион, и в Армении хорошо знают, что Баку не бросает слов на ветер и никогда не занимается пустым популизмом. Поэтому, поднимая на ноги западных чиновников и евроструктуры, армянство не может не понимать, что возвращения в Карабах армян не будет без параллельного и пропорционального возвращения в Армению азербайджанцев.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Фикрет Садыхов.

На минувшей неделе, отметил он, в Баку прошла конференция на тему возвращения азербайджанцев в Армению. На ней было очень верно подчеркнуто, что восстановление справедливости и установление прочного мира в регионе возможно только при признании и обеспечении права западных азербайджанцев на возвращение. Говорилось о необходимости международной поддержки. Но международной поддержкой, по словам политолога, пока что пользуются лишь незаконные требования армянской стороны.

"Ереван и поддерживающие его международные круги требуют массового и беспрепятственного возвращения добровольно покинувших Азербайджан армян обратно в Карабаха. Но эти требования противоречат азербайджанскому законодательству. Право вернуться в Карабах получат только те армяне, которые примут гражданство Азербайджана. Это окончательная позиция Баку, и она основывается на нормах международного права, в том числе гуманитарного. Поэтому ссылки на международные документы, которыми пытаются оперировать армянские чиновники, не имеют никакого смысла. Документы, к которым они апеллируют, к нашей ситуации отношения не имеют. На днях попалось на глаза заявление новоназначенного заместителя министра внутренних дел Армении Казаряна. Он рассуждал об обязательствах Азербайджана и правах армян, которые они якобы имеют согласно каким-то международным пактам и конвенциям. Этому деятелю лучше заняться вопросами внутреннего правопорядка в своей стране, а не вникать в международные дела, в которых он не компетентен. То же самое можно сказать многим другим армянским и европейским чиновникам, рассуждающим о правах и обязанностях", - сказал Садыхов.

По словам политолога, в Азербайджане двойное гражданство запрещено. Это значит, что армяне, имеющие гражданство Армении или любой другой страны, не имеют права получить азербайджанское гражданство, не отказавшись от уже имеющегося. От Баку требуют гарантировать права армянам, которые потенциально могут вернуться. А с какой стати Баку должен гарантировать гражданские и социальные права гражданам других государств? - отметил наш собеседник.

"Эти люди тридцать лет незаконно проживали на территории Азербайджана и теперь хотят продолжать так же незаконно жить здесь, да еще под патронажем международных организаций. Это ситуация, с которой мы никогда не согласимся. Кроме того, хорошо известно, что в период оккупации в Карабахе и на других оккупированных Арменией территориях проживали не только граждане Армении или России. Туда массово заселяли армян-мигрантов из Ливана и Сирии. Эти люди не имели никакого отношения не только к Азербайджану, но и к региону вообще", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева