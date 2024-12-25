Аморальное молчание: наше горе и истинное лицо европейских политиков

Автор: Акпер Гасанов

Франция в лице ее президента Эммануэля Макрона и почти всей политической элиты этой страны, а также депутаты Европарламента (в первую очередь из той же макроновской Франции), как и руководство ЕС в очередной раз не прошли тест на человечность. Пишу об этом, видя позорное и аморальное молчание практически всей политической тусовки из Франции и указанных организаций в связи с тем, что самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие. 29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие - в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести", - заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, находящийся сейчас в Актау,

Мы услышали, после этой трагедии, слова соболезнования от президента братской Турции и огромного числа турецких политиков. Мы услышали слова соболезнования от президентов и премьер-министров России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Молдовы, Ирана и Израиля, а также от МИД Саудовской Аравии, Иордании и Египта и целого ряда международных организаций.

Но не было ни слова соболезнования со стороны многих руководителей ряда стран, именующих себя дружественными и даже союзническими с Азербайджаном. Не было, а вот тут уже все ожидаемо, ни слова соболезнования со стороны не только президента Франции Эммануэля Макрона (с ним давно уже все ясно с любой точки зрения - от политической до морально-нравственной), но и со стороны практически всего французского политического, если так можно выразится, бомонда.

Ни один из лидеров политической партии Франции не нашел в себе морально-нравственных ресурсов, чтобы сказать то, что должны говорить люди, видя где-то трагедию. Только один депутат Сената Франции Натали Гуле выразила слова соболезнования погибшим пассажирам авиарейса Баку-Грозный. Остальные сделали вид, что ничего страшного не произошло.

Отмолчались, естественно, и французские депутаты Европарламента. Они, как практически все французские политики, заточены только на тиражировании лжи о нашей стране, на потугах по очернению нашего государства. Произнести слова сочувствия и соболезнования для них пытке подобно. То же самое можно сказать и про президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также промолчала в момент, когда порядочный человек должен говорить.

Ни слова сострадания и сочувствия со стороны этой фрау не было! Хотя, когда ЕС нуждались в срочных поставках азербайджанского газа, она примчалась на подписание соответствующего договора и сделала ряд заявлений о незаменимой роли нашей страны в деле обеспечения энергетической безопасности Старого Света. А ведь написание хотя бы короткого сообщения в соцсетях по поводу трагической гибели пассажиров рейса Баку-Грозный можно и нужно было написать. Но...

Промолчала и Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Получается, что она пошла по стопам своего предшественника Жозепа Борреля, который запомнился омерзительно предвзятым отношением к Азербайджану? Пока рано обо всем этом говорить, но неготовность Каллас посочувствовать жертвам авиакатастрофы - уже имевший место факт, уже отпечатавшееся пятно на ее биографии.

Как известно, премьер-министр РА Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с катастрофой рейса Баку-Грозный.

"Выражаю соболезнования семьям жертв авиарейса Баку-Грозный. Трагедия, постигшая людей, живущих повседневной жизнью, не может не вызывать печали", - написал он на своей странице в соцсети.

Получается, что даже в нем больше человеческого, чем во всех этих дамах и господах.

Азербайджан, за годы своей независимости, пережил немало трагических страниц и триумфов. Мы смогли стать сильным государством, мы показали всему миру уникальный пример восстановления своей территориальной целостности военно-политическим путем, сделав это вопреки планам ведущих мировых держав. Мы построили самое экономически сильное государство, обладающее армией, входящей в "тридцатку" сильнейших в мире. Мы реализовали поистине исторические транспортные и энергетические проекты. Сделано все это было, в первую очередь, с опорой на свои силы. Но мы всегда будем помнить как тех, кто готов был протянуть руку помощи, так и тех, кто всегда держал камень за пазухой. Так будет и по итогам нынешней трагедии.