Немецкие СМИ широко осветили мнения Президента Ильхама Алиева по поводу авиакатастрофы

Ряд ведущих медиаструктур Германии широко осветили точку зрения Президента Ильхама Алиева о причинах авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в новостях, опубликованных в газетах Bild, Spiegel, Zeit, Tagesspiegel, на телеканалах Deutsche Welle, Welt, Tagesschau, отмечаются мнения главы нашего государства о том, что пассажирский самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы во время его нахождения на территории России, говорится, что хвостовая часть получила серьезные повреждения в результате наземного огня. Также особо были подчеркнуты заявления Президента Ильхама Алиева о том, что в течение первых трех дней от России по поводу авиакатастрофы мы не слышали ничего, кроме бредовых версий. Тем самым, российская сторона пыталась скрыть истинную причину авиакатастрофы.

В новостях отмечены высказывания главы нашего государства:

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что официальные структуры России выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть, это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести".

В сообщениях масс-медиа подчеркнуто, что Президент Азербайджана отметил:

"Конечно, наш самолет был сбит случайно. Разумеется, здесь не может быть и речи о каком-то преднамеренном террористическом акте. Поэтому признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять".

В материалах нашли отражение слова Президента Азербайджана, что "наш самолет был сбит случайно, но российская сторона должна признать свою вину, виновные - наказаны и выплачена компенсация".

Отметим, что в новостях напомнили, что 28 декабря Президент России Владимир Путин принес извинения за произошедшую авиакатастрофу во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.