https://news.day.az/politics/1723420.html В последнее время наблюдался ряд попыток вмешательства во внутренние дела Грузии - Мака Бочоришвили В последнее время наблюдался ряд попыток вмешательства во внутренние дела Грузии. Как сообщает Day.Az, об этом заявила сегодня министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
В последнее время наблюдался ряд попыток вмешательства во внутренние дела Грузии - Мака Бочоришвили
В последнее время наблюдался ряд попыток вмешательства во внутренние дела Грузии.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила сегодня министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
Министр отметила, что Грузия и Азербайджан являются достаточно сильными государствами, способными отвечать на различные угрозы и вызовы.
"Наше партнерство всегда было направлено на дальнейшее положительное развитие отношений между двумя странами", - добавила М.Бочоришвили.
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