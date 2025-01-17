Совместные мегапроекты Азербайджана и Грузии являются примером успешного сотрудничества

Совместные мегапроекты Азербайджана и Грузии являются примером успешного регионального сотрудничества и служат трансформации Южного Кавказа.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 10-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном, сообщает Day.Az.

По его словам, эти проекты изменили энергетическую и транспортную карту региона.

"Особенно стоит отметить Южный коридор. Наши страны играют важную роль в реализации этого стратегического проекта. Компания SOCAR продолжает поставки газа на грузинский рынок. Успешно продолжается сотрудничество и в нефтяном секторе. По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в прошлом году было транспортировано около 30 миллионов тонн нефти. Актуален вопрос сотрудничества с терминалом в Кулеви и с расположенным рядом нефтеперерабатывающим заводом. Контракт уже подписан, и в ближайшее время начнется транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов с терминала в Кулеви", - сказал он.

А.Асадов также отметил, что Азербайджан и Грузия совместно строят мост "зеленой энергии" в Европу.

"Проект прокладки по дну Черного моря электрокабеля реализуется в Азербайджане, Грузии, Румынии и Венгрии. Этот проект является важным фактором с точки зрения энергетической безопасности Европы", - сказал он.