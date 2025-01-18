Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

"Затем началась встреча министров один на один, после которой между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом состоялась встреча в расширенном составе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Азербайджано-турецкого альянса в таких областях, как безопасность, экономика, торговля, транспортно-коммуникационные связи и гуманитарные вопросы. Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности, особенно ситуация на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено текущему состоянию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после конфликта, мирной повестке и оставшимся проблемам в процессе мирных переговоров", - говорится в сообщении ведомства.