На данный момент соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

"Процесс, связанный с мирным договором, будет продолжен в 2025 году. Ждем от Армении серьезных практических шагов", - добавил он.

Новость обновляется