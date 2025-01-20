https://news.day.az/politics/1724096.html Соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет - Джейхун Байрамов На данный момент соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет. Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.
Соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет - Джейхун Байрамов
На данный момент соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.
"Процесс, связанный с мирным договором, будет продолжен в 2025 году. Ждем от Армении серьезных практических шагов", - добавил он.
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