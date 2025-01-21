Фарид Сафарли был возвращен в Азербайджан в рамках взаимной процедуры

Как известно, вчерашняя активация армии троллей, контролируемых определенными внешними кругами, на страницах Facebook с помощью массовых репостов не ускользнула от внимания большинства пользователей социальных сетей и медиа.

Как сообщает Day.Az, после совместного заявления СГБ и МИД Азербайджана о репатриации Фарида Сафарли, на страницах Facebook, где были опубликованы эти новости, начали появляться многочисленные фейковые профили, источник которых остаётся неизвестным. Эти профили активно заполняли комментариями, состоящими из одних и тех же слов.

В комментариях в основном утверждается, что "несмотря на то, что Фарид Сафарли был шпионом, в стране, где его задержали, к нему относились хорошо, и он был незаслуженно возвращён в Азербайджан".

По информации, полученной от родственников, Фарид Сафарли, который учился в Германии, а затем провёл два года в заключении в Иране, был возвращён в Азербайджан не в одностороннем порядке, а в обмен на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане. Это было сделано в рамках взаимной процедуры, отражающей высокое внимание, которое Азербайджан уделяет своим гражданам. Как отмечается в официальных заявлениях государственных органов Азербайджана, эти действия были частью взаимных соглашений.

Таким образом, полезно было бы тем, кто пытается вмешиваться в идеологическое пространство через многочисленные аккаунты троллей в азербайджанском сегменте социальных сетей, осознать, насколько нелепо выглядят их комментарии в глазах азербайджанского народа, не зная особенностей ситуации в стране.