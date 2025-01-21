Франция, бывшая колониальная империя, продолжает вызывать споры и осуждение за свое историческое и современное присутствие в Африке. Несмотря на деколонизацию середины XX века, многие африканские страны утверждают, что Франция сохраняет неоколониальные методы, используя экономические, политические и военные механизмы для контроля над бывшими колониями.

Как передает Day.Az со ссылкой на алжирскую радиостанцию Radio Tindouf, деколонизация не избавила Африку от зависимости: "Речь идет о Франции, которая предоставила этим странам независимость, но продолжила в них присутствовать, эксплуатируя их ресурсы, такие как нефть Чада, уран Нигера, золото Мали, фосфаты Мавритании, слоновую кость Кот-д'Ивуара и другие".

Алжир продолжает требовать признания Францией ответственности за ядерные испытания, проведенные в регионе Регган. Газета El Bilad описывает их последствия: "Когда вы пришли, нас было четыре миллиона алжирцев. Когда вы ушли, спустя полтора столетия, нас едва насчитывалось девять миллионов. Это статистика - неоспоримый факт, отражающий страдания поколений".

Более того, радио El Bayadh подчеркивает необходимость компенсации: "Франция должна признать преступность своих действий, извиниться и компенсировать алжирцам весь нанесенный ущерб, связанный с одной из самых жестоких колониальных эпох в истории".

Эти слова подчеркивают, что экологический ущерб и проблемы со здоровьем, вызванные испытаниями, остаются актуальными.

Сенегальская радиостанция Pikinediasporaradio обвиняет Францию в том, что она сохраняет контроль через манипуляции политической системой и поддержание элит, лояльных Парижу:

"Франция, при поддержке африканских коллаборантов, поддерживает нас в состоянии постоянного обнищания, манипулируя международными институтами, организуя военные перевороты и политические убийства". В частности, упоминается финансовый контроль через франк КФА: "Франция ворует у нас 69 процентов от нашей валюты в обмен на обезьянью валюту - франк КФА, что подразумевает "французскую колонию в Африке".

Критика внешней политики Франции звучит и со стороны ElwataniaTV: "Франция считает, что имеет право эксплуатировать ресурсы африканских стран, оставляя их население в нищете. Однако теперь, когда Руанда, Мали и Нигер начали освобождаться от влияния Франции, ее присутствие в Африке существенно сократилось".

Колониализм и неоколониализм Франции - это болезненная тема, которая продолжает вызывать разногласия. Страны Африки требуют признания исторической несправедливости, извинений и компенсаций за нанесенный ущерб. Вопрос в том, готова ли Франция пересмотреть свое отношение к колониальному прошлому и сделать шаги к подлинному равноправному сотрудничеству.