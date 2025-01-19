Автор: Хаял Хатамзаде

Франция и ее нынешний президент охотно учат другие страны, как следует жить, чтобы соответствовать стандартам "западной цивилизации". Она считает себя вправе оценивать уровень цивилизованности других государств, наставлять их и вмешиваться в их внутренние дела. Однако в самой стране происходят весьма ужасные вещи.

Когда-то только Париж славился своим хаосом и мусором на улицах, но теперь эта "традиция" распространилась и на другие города. Одним из ярких примеров стал Страсбург, где ситуация с грязью становится все более заметной. Власти города, кажется, вдохновляются примером мэра Парижа Анн Идальго, которая сделала столицу Франции символом городского упадка и неэффективного управления.

В социальных сетях опубликованы тысячи фото и видео, показывающие реальное состояние французских городов. Об их знаменитой антисанитарии знают многие, и все, кто побывал там, подтверждают этот факт.

Очевидно, что власти не справляются со своими обязанностями. Проблемы в управлении городами - это отражение более широкой, провальной политики президента Франции Эммануэля Макрона. Вместо того чтобы сосредоточиться на решении внутренних проблем, Макрон продолжает вмешиваться в дела других стран, игнорируя кризисы, которые назревают у него под носом.

Франция, некогда известная своей культурой и красотой, теперь все чаще ассоциируется с грязью и неспособностью властей справиться с элементарными задачами. Если Макрон и дальше будет наплевательски относиться к своей стране, этот кризис станет не только символом упадка городов, но и всей страны в целом.