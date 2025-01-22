Давосский форум: Азербайджан помогает формировать тренды мировой экономики

Автор: Лейла Таривердиева

Никто не будет отрицать, что с ноября прошлого года мировая повестка была переведена в режим ожидания. Мировые процессы почти что замерли в ожидании инаугурации нового президента США. И вот она состоялась, вызвав на свет множество вопросов.

На этом фоне в швейцарском городе Давос открылся очередной Всемирный экономический форум. Нет сомнений, что дискуссии и обсуждения на полях ВЭФ будут идти под впечатлением заявлений Дональда Трампа и уже предпринятых им шагов, как то аннулирование около 80 исполнительных решений прежней администрации и подписание новых указов.

В преддверии открытия форума команда ВЭФ опубликовала свой отчет о глобальных рисках. Согласно отчету, главным риском в 2025 году будут вооруженные конфликты. За ними следуют экстремальные климатические явления и геоэкономическая конфронтация. Управляющий директор ВЭФ Джереми Юрген объявил, что одна из тем, которые будут рассмотрены, это действующие обязательства компаний и правительств по сотрудничеству в конкретных областях.

Как пишет Financial Times, избрание Дональда Трампа президентом США привело к изменению акцентов в обсуждениях на Всемирном экономическом форуме. В этом году центральной темой форума является "Сотрудничество в эпоху интеллектуальных технологий", и ожидается, что вопросы заключения торговых сделок, дерегуляции и угрозы мировой торговле займут ключевое место в повестке обсуждений среди ведущих бизнесменов, собравшихся в Давосе. Возвращение Трампа в Белый дом изменило фокус участников с социальных проблем на более актуальные для бизнеса вопросы, такие, как экономический рост и его стимуляция, сообщает издание.

В этом году в работе ВЭФ принимаются участие 3000 гостей из 130 стран, в том числе 60 глав государств и правительств. Это говорит о том, что Давосский форум продолжает сохранять свои позиции как важная международная площадка для решения вопросов партнерства между государственным и частным секторами бизнеса. Несмотря на внесенные избранием Трампа акценты, в мире достаточно проблем, не зависящих от того, кто стоит во главе тех или иных стран. Глобальная экономика за последнюю пару лет претерпела серьезные изменения, и есть насущная необходимость обсудить все нюансы и возможности возвращения ее к росту с участием основных действующих лиц этого процесса. Азербайджан как одно из действующих лиц новой геополитики на евразийском пространстве, представлен в Давосе на самом высоком уровне.

Азербайджан неизменно участвует на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже много лет. Наша страна выдвигает и реализует очень смелые инициативы, проявляет максимальную гибкость в плане поддержки глобальных трендов. Шаги, предпринимаемые Баку в политической и экономической плоскости, оказывают серьезное влияние на геополитику и геоэкономику региона и Евразии в целом.

Энергетические и транспортно-логистические проекты, инициированные Азербайджаном, связывают континенты. Азербайджан в Давосе не наблюдатель, а активный участник процесса. В ходе встреч и заседаний в рамках форума поднимаются вопросы конкретного сотрудничества, причем, речь идет о многопрофильном и многостороннем сотрудничестве.

Впервые Азербайджан принял участие во Всемирном экономическом форуме в 1995 году. В связи с этим в рамках форума состоялась специальная встреча, посвященная Азербайджану, на которой общенациональный лидер Гейдар Алиев рассказал о возможностях страны, показателях ее политического, экономического и социально-культурного развития. "Азербайджан, обладающий богатыми нефтяными и газовыми месторождениями, другими природными богатствами, открыт для иностранных инвестиций, сотрудничества с иностранными компаниями на основе принципов, используемых в мире, Азербайджан открыт миру", - заявил общенациональный лидер.

Президент Ильхам Алиев в качестве главы государства впервые присутствовал на форуме в Давосе в 2007 году. Тогда азербайджанский лидер выступил на заседании, посвященном растущей значимости нефтяной геополитики. В 2008 году Всемирный экономический форум поместил Азербайджана по темпам экономического роста на первое место среди стран СНГ и на 62-е - в мировом рейтинге. В дальнейшем Президент Ильхам Алиев неоднократно принимал участие в ВЭФ, достойно представляя страну и ее позицию. Проводимые в рамках форумов встречи с представителями крупнейших компаний и влиятельных деловых кругов мира говорят о том, что глава государства выработал интенсивную повестку для реализации очевидных преимуществ Азербайджана и поиска новых точек соприкосновения для взаимодействия с нашими традиционными и новыми партнерами. А, учитывая, что возможности нашей страны всем хорошо известны, проводимые встречи, как правило, носят не отвлеченный, а конкретный характер.

Участие Президента Ильхама Алиева в форумах прежних лет запомнились многими важными моментами. Хотелось бы напомнить об одном из них. В ходе панельного заседания "Стратегический взгляд: Евразия", проходившего в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года, Президент Азербайджана ответил на каверзный вопрос модератора о том, кому из могущественных сил Евразии он позвонил бы в случае чего - в Москву или Пекин? "В Баку", - заявил азербайджанский лидер. Этот ответ отмел все сомнения насчет того, что Азербайджан - независимая, самодостаточная страна, проводящая суверенную политику, а ее лидер решает все вопросы исключительно с точки зрения национальных интересов республики. Ильхам Алиев показал, что для него не существует трудных вопросов, а также продемонстрировал всем, что Баку проводит собственную политику и не зависит от тех или иных центров силы. Эта политика строится на интересах народа и государства.

Всего через несколько месяцев после того диалога Азербайджан доказал, как он умеет решать проблемы. Как мы уже неоднократно отмечали, после победоносной 44-дневной Отечественной войны статус республики поднялся на уровень государства средней силы, и в последующем этот фактор стал определяющим в формировании подходов к Азербайджану. Он остается определяющим даже для недругов страны.

Отметим, что география проведения Всемирного экономического форума менялась только дважды. В 2002 году он проводился не в Давосе, а в Нью-Йорке в знак протеста против международного терроризма. Форум состоялся после террористической атаки 11 сентября 2001 года. И еще раз ВЭФ был "выездным" в апреле 2013 года, когда в Баку состоялся первый Всемирный экономический форум, посвященный стратегическому диалогу о будущем Южного Кавказа и Центральной Азии. Это было очень важное событие, свидетельствующее о высоком авторитете нашей страны и ее лидера. Учредитель и исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб, открывая форум, подчеркнул, что Азербайджан имеет уникальное географическое положение, квалифицированную, высокообразованную рабочую силу, и благодаря созданной здесь здоровой атмосфере, совместной работе и сотрудничеству можно добиться многих успехов.

В феврале 2022 года министерство экономики Азербайджана в партнерстве с ВЭФ совместно открыли в Баку Центр IV промышленной революции (C4IR). Центр открылся на основе протокола о намерениях, подписанного в 2020 году в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форму Берге Бренде. Одной из целей создания центра называлось укрепление позиций Азербайджана в IV промышленной революции, которая меняет тенденции в мировой экономике и правила конкуренции, а также стремление быть в числе ведущих стран в этой сфере. C4IR Azerbaijan - часть сети из 16 центров, охватывающей четыре континента.

Всемирный экономический форум в Давосе стал самой авторитетной международной площадкой, на которой в начале каждого года влиятельные политики, бизнесмены и эксперты диагностируют состояние мировой экономики, выявляют и формулируют тренды глобального развития. Азербайджан - неотъемлемая часть этих процессов.