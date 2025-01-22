Надеюсь, что армяне образумятся

Надеюсь, что армяне образумятся.

Как передает Day.Az, об этом сказал  выдающийся джазмен, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров, будучи гостем платформы Baku Network.

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: