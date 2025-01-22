https://news.day.az/politics/1724592.html Надеюсь, что армяне образумятся - Салман Гамбаров на платформе Baku Network - ВИДЕО Надеюсь, что армяне образумятся. Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся джазмен, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Надеюсь, что армяне образумятся - Салман Гамбаров на платформе Baku Network - ВИДЕО
Надеюсь, что армяне образумятся.
Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся джазмен, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре