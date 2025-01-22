Эксперты обсудят подготовку к заседанию Совета Фонда Тюркской Культуры и Наследия

Состоится второе экспертное совещание для подготовки к заседанию Совета Фонда Тюркской Культуры и Наследия.

Как передает Day.Az, об этом сказали TurkicWorld из Фонда Тюркской Культуры и Наследия.

"Целью совещания является составление повестки для следующего заседания Совета Фонда, обсуждение планов деятельности Фонда на 2025-2026 годы, а также обмен мнениями относительно внесения изменений в учредительные документы организации. На совещании будут выслушаны обращения, мнения и предложения специалистов. В мероприятии примут участие представители Министерств иностранных дел и культуры стран-членов Фонда - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции", - сообщили из Фонда.

Отметим, что данные координационные встречи Фонда Тюркской Культуры и Наследия будут проводиться ежегодно с целью дальнейшего расширения деятельности.