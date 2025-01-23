В центре технического контроля за веб-камерами проведена проверка в связи с выборами - ФОТО
В связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Пенахов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев 23 января посетили центр технического контроля веб-камер в административном здании Комиссии, где ознакомились с последними подготовительными работами по установке веб-камер.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в отделе медиа и коммуникаций Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
"Руководителям структур, занимающихся внедрением веб-камер на муниципальных выборах в рамках совместного проекта, была представлена информация о последних шагах по установке, настройке и приведению веб-камер в полную готовность к дню выборов.
В ходе беседы со специалистами, осуществляющими данную деятельность, была еще раз подчеркнута важная роль веб-камер в обеспечении прозрачности выборов, значимость точного соблюдения требований законодательства при их установке и регулировании, а также даны необходимые рекомендации.
На мероприятии с участием представителей медиа был проведен брифинг для журналистов.
Подчеркнуто, что на выборах в Азербайджане, наряду с другими средствами, благодаря широкому и эффективному использованию последних инновационных достижений информационно-коммуникационных технологий, будет обеспечен высокий уровень открытости и прозрачности в день голосования.
Было отмечено, что в практике выборов в Азербайджане уже много лет успешно применяется опыт использования веб-камер, который позволяет в день голосования беспрерывно наблюдать за ходом процесса на избирательных участках в режиме реального времени через открытую интернет-платформу, а также наблюдать за процессом из любой точки мира без какой-либо регистрации.
Азербайджан является одной из передовых стран, создающих всесторонние условия для удобного и свободного участия различных институтов гражданского общества в избирательном процессе.
На брифинге также была представлена информация о ходе полностью завершающихся подготовительных работ к муниципальным выборам и даны ответы на вопросы представителей СМИ", - говорится в сообщении отдела медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК Азербайджана.
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.
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