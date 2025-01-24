В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о многовекторности от Пашиняна

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня в Давосе Никол Пашинян с пафосом заявил, что Армения "протягивает руку дружбы всем" - и России, и Ирану, и Европе, и Азербайджану с Турцией. Но давайте называть вещи своими именами - эта "рука дружбы" больше похожа на руку бродяги, который выпрашивает мелочь. Неважно у кого - лишь бы дали.

Ереван вместо реальных поступков только постоянно жалуется и просит помощи. Слова Пашиняна в Давосе вообще звучат как "помогите, кто чем может". Только вот в геополитике милостыню не подают. Тут уважают силу, а не нытье.

Может, пора перестать просить и начать работать? Или на это у бродяг в армянском правительстве нет ни сил, ни воли?

Автор карикатуры - HSF