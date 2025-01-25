Азербайджанская диаспора стала довольно крепкой и весомой

При организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана на днях состоялась видеоконференция, в которой приняли участие около 1000 соотечественников из 85 стран. Это была беспрецедентная встреча с участием представителей творческих и научных кругов, профессоров престижных университетов, руководителей азербайджанских воскресных школ, Домов Азербайджана, координационных советов и др. Видеоконференция была посвящена деятельности диаспоры в 2024 году.

В ходе встречи группа соотечественников, внесших важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, была награждена медалью Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности". Среди них - политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

"Я участвовал в онлайн-конференции и был впечатлен и количеством участников, и представительством стран, а также продуктивностью действенности наших соотечественников за рубежом", - сказал Ибрагимов в комментарии Day.Az.

По его словам, создалось четкое представление о том, какую гигантскую работу проделал Госкомитет по работе с диаспорой, а также о том, какой зрелой стала азербайджанская диаспора.

"Было ощущение Родины, единства, сохранения языка. Были представлены ролики из разных стран, где дети учатся азербайджанскому языку в воскресных школах. В изучении родного языка наблюдается большой прогресс по сравнению с прошлыми годами, когда семьи, покидающие Азербайджан, не имели возможностей передать культуру и язык своим детям. В результате молодое поколение азербайджанцев за рубежом ассимилировалось в общества стран проживания, ставших для них вторым домом. Это, к сожалению, вело, в какой-то степени, к потере идентичности.

Сегодня азербайджанская диаспора стала довольно весомой и крепкой. Усилилась координация и понимание соотечественниками за рубежом своих функций. Конечно, большую роль тут играет деятельность Госкомитета. Эта структура очень динамична и активна, осуществляя координирующую функцию, давая четкие и ясные рекомендации. Но я бы хотел подчеркнуть, что не государство должно формировать диаспору и заботиться о ней, а, наоборот, диаспора должна задумываться о том, каким образом она может быть полезной своей Родине. А полезной она может быть во многих аспектах. И к этому идет. В ходе видеоконференции я убедился, что наша диаспора уже начинает осознавать свою силу и свою роль. Эта роль позитивная и созидательная", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева