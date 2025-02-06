В Баку прокомментировали прекращение деятельности "Русского Дома"
Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского Дома".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики.
"Деятельность таких организаций на территории Азербайджанской Республики регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.
После информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - "Русский Дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского Дома".
Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского Дома" в нашей стране от Российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - сказал он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре