В Баку прокомментировали прекращение деятельности "Русского Дома"

Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского Дома".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики.

"Деятельность таких организаций на территории Азербайджанской Республики регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.

После информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - "Русский Дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена ​​нота о прекращении деятельности "Русского Дома".

Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского Дома" в нашей стране от Российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - сказал он.