В Баку с "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке

В Баку со здания "Русского дома" демонтирована часть надписи на русском языке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, часть надписи на азербайджанском языке оставлена нетронутой.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".

Таким образом, в ответ на решение азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского дома" в нашей стране, со стороны России ожидаются соответствующие меры в этом направлении.