https://news.day.az/politics/1729996.html Делегация Сомали посетила одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии Находящиеся с визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд и министр обороны Абдулкадир Мухаммед Нур 13 февраля вместе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым посетили одну из воинских частей...
Делегация Сомали посетила одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии
Находящиеся с визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд и министр обороны Абдулкадир Мухаммед Нур 13 февраля вместе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым посетили одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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