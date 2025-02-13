Делегация Сомали посетила одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии

Находящиеся с визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд и министр обороны Абдулкадир Мухаммед Нур 13 февраля вместе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым посетили одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется