Бако прокрался в сон к Тиграну: армянский аналог колоколамского Завиткова

Автор: Акпер Гасанов

Кто слышал депутатом Национального Собрания Армении, тот в цирке не смеется. Очередным армянским парламентарием, который решил отобрать хлеб у цирковых клоунов оказался Тигран Абрамян, депутат фракции "Честь имею". Этот персонаж армянской политической сцены имеет в своем репертуаре множество заявлений, опровергнутых ходом времени. Но это его не смущает и он демонстрирует готовность покорять новые "творческие высоты".

При этом то, что он выкинул на сей раз, было чем-то запредельным даже для армянского парламентаризма, который видел в своей новейшей истории и теракты и мордобой. "Я постоянно мысленно нахожусь в судах и тюрьмах Баку, потому что для нормального, сознательного армянина присутствие там наших и официальная позиция и пропагандистские нарративы Армении никоим образом не терпимы", изрек он.

Уже забавно. Потому, что уж больно напоминает бендеровское "мысленно с вами". Для полноты сходства осталось только услышать предложение "грузить апельсины бочками". Правда, лидеры карабахской хунты, скорее всего, не оценят душевных страданий депутата армянского парламента, состоящего во фракции, предлагающей иметь таки честь, без уточнения о чьей именно чести идет речь.

Более того, вполне допускаю, что лидеры карабахской хунты вполне могут предложить Тиграну Абрамяну не рвать душу, а присоединиться к ним, предварительно сдав свой мандат, сдавшись азербайджанской стороне и поведав о своих преступлениях в отношении Азербайджана. Чтобы, так сказать, соответствовать портрету "армянина сознательного", который только что словесно нарисовал Тигран Абрамян.

"Армянин сознательный", согласно этой картине, являет собой легко узнаваемый типаж азербайджанофоба, мечтающего об Армении от моря до моря в ходе каждого застолья. Члены этого кружка фантастов отличаются склонностью выдавать галлюцинации за реальность. Впрочем, как продемонстрировал давеча "имеющий честь" Абрамян, есть в их арсенале и новый номер. Это - повествование общественности о снах членов кружка.

"Утром я проснулся от "разговора" с Бако Саакичем. Он пришел, мы обнялись, он сказал: "Скоро придет Левон Генрихович" (Мнацаканян). Свободу нашим соотечественникам в тюрьмах Баку, скорейшего возвращения всем", изрек армянский парламентарий. Да, ему снится бывший глава карабахской хунты Бако Саакян. Что такого особенного сделал Бако с Тиграном или Тигран с Бако, что Абрамян это видит во сне- вопрос открытый.

Это я к тому, что было бы понятно еще хоть как-то, если бы Абрамян поведал о том, что приснилась ему Ким Кардашьян и он ее во сне познакомил со всеми, молодыми и старыми, членами своей фракции, включая самого себя. Но нет! Бако Саакян снится Тиграну, который его обнимает и обещает, что скоро к этому процессу присоединится третий, но не лишний. Им будет Лева Мнацаканян, который ранее командовал обороной карабахских сепаратистов, а ныне находится в Баку, в качестве подсудимого.

Почему сон Тиграна имеет такой выборочный характер? Почему обниматься с ним не пришли Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян или, в конце концов, Рубен Варданян? Что за "двойные стандарты"? Как преступления против Азербайджана совершать, так все они вместе были. А как приходить во сны к депутату Абрамяну, так выборочно все происходит?! Он бы, Тигран этакий, предложил еще им всем в очередь записываться на попадание в сны "имеющего честь".

Впрочем, возможно и сам того не подозревая, уподобился Абрамян бывшему мещанину, а позже бесцветному гражданину города Колоколамска Иосифу Ивановичу Завиткову, который до поры-до времени варил ваксу "Африка", тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной "Голос минувшего". Завиткову тоже снились интересные сны.

Например, приснилось ему, что на стыке Единодушной и Единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах и начали они, все такие партийные, кланяться ему, беспартийному Завиткову, в пояс. Это было только начало. Потом Завиткову приснилось, что его крепко обнимал за талию председатель общества "Геть рукопожати"" гражданин Долой-Вышневецкий. Ну а в итоге, увидел Завитков во сне, что председатель исполкома ему ручку поцеловал.

Так что, возможно, вскоре мы услышим о том, что и Тиграна Абрамяна кто-то из армянской оппозиции или руководства страны обнимал за талию или целовал ручку. Впрочем, для Завиткова все закончилось плачевно. Он, как оказалось, являл собой прекрасный типаж идиота и потому был куплен съемочной группой, что проездом побывала в Колоколамске. Тигран Абрамян, безусловно подходя под тот же типаж, вряд ли кого-либо заинтересует в качестве продажного экземляра.