"Голландские куры" Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

"Здравствуйте, Лариса Ивановна, это Валико, Валико, который Мимино. Помните, Вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил?", эту фразу из кинофильма "Мимино" наверняка помнят миллионы жителей стран из бывшего СССР. Практически уверен, что слышал ее и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тем забавнее наблюдать за тем, как его информационная обслуга выставляет Пашиняна в роли Мимино, пытающегося напомнить о себе с помощью голландских кур.

Итак, 7 февраля, в ходе вояжа Никола Воваевича в США, встретился он в Белом Доме с вице-президентом Соединенных Штатов Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Пресс-служба правительства Армении тогда очень скупо сообщила, что "в ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-американских отношений, а также региональную повестку". Ну и фото Пашиняна, льнущего к Вэнсу приобщила.

Совершенно очевидно, что Пашинян отправился в США в надежде на встречу с президентом Дональдом Трампом. Но тот сразу и бесповоротно поставил крест на надеждах Никола Воваевича и потугах разнообразных представителей армянской диаспоры Соединенных Штатов. Не получилось у Пашиняна напомнить Трампу, что он с ним рядом стоял в Париже, когда президент Франции Эммануэль Макрон показывал лидерам разных стран восстановленный Собор Парижской Богоматери.

А ведь тем фото Пашинян очень гордился. Его информационное окружение тогда тужилось выдать скоротечную селфи-встречу едва ли не за обмен мнениями между Трампом и Пашиняном по поводу будущего политического устройства нашей планеты. Ровно такой же трюк они попытались провернуть и после встречи Пашиняна с Вэнсом. Что вызвало ироничные комментарии со стороны армянской оппозиции.

Она, если в целом, подчеркивала провальность поездки Пашиняна в США. Аргументы приводились самые разные, но в целом все сводилось к предложению к команде премьер-министра Армении не путать хрен с французской булавкой. И не выдавать, соответственно, мимолетную встречу и одно фото за нечто фундаментальное и оказавшее влияние на настоящее и будущее Армении.

И вот, информационная обслуга Пашиняна, как они сами считают, изловчились и нанесли ответный удар своим критикам. Это главный рупор Пашиняна и его команды, телеграмм-канал "Баграмян 26" выдал просто эпический текст. Говоря конкретнее, там решили отметить, что "бурно обсуждается находящийся в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс". Уже забавно? Дальше было еще веселее.

"Кто-то хвалит Вэнса, кто-то критикует, кто-то строит прогнозы, кто-то гадает, но факт в том, что действия Вэнса- одна из самых обсуждаемых тем в сети, ведь именно Вэнс решает состоится его встреча с Шольцем или нет, Вэнс организовывает переговоры по Украине и решает, состоятся они в таком формате в Мюнхене или нет, от Вэнса многие лидеры пытаются выяснить будущее отношений своих стран с США. Одним словом, куда ни глянь, везде Вэнс, и это нормально, учитывая обстановку в мире", пишет "Баграмян 26".

Казалось бы, какое дело армянскому тг-каналу до того, какое впечатление в Мюнхене произвел вице-президент США?! Им же велено вокруг Пашиняна мыльные пузыри надувать. Да, в итоге они лопнут, но секунды "славы" Николу Воваевичу они принесут. Но, не все так просто, как оказалось. Изловчились таки писаки из главного рупора армянского премьера преподнести интерес к Вэнсу в Мюнхене, как ....достижение Пашиняна. Да, именно так.

Отвечая своим критикам из числа армянской оппозиции, они изрекли, что ажиотаж вокруг вице-президента США в Мюнхене является "доказательством" едва ли не эпохальной важности встречи Пашиняна с ним неделей ранее. Особо подчеркивалось, что в плане оперативного доступа к телу Вэнса Пашинян опередил всех иных руководителей разных стран мира. При этом сам аргумент оппонентов о том, что та встреча не увенчалась ничем, "Баграмян 26" отвергнуть не сумел.

Там были заняты тиражированием фото каждого шага Пашиняна в Мюнхене. В том самом, кстати, где премьер-министр Армении был несколько лет назад интеллектуально деклассирован Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Даже армянские политики и СМИ тогда писали, что Пашинян выглядел очень жалко и нелепо в полемике с главой нашего государства.

И вот, вернувшись в город своего позора, Пашинян всячески пытается греться в лучах славы. Но не своей, а чужой. В столь нелепом свете его выставила собственная информационная обслуга, предлагающая читателям радоваться интересу к вице-президенту США, намекая при этом, что ко всему этому каким-то боком причастен Никол Воваевич, который "грузил голландских кур, когда Вэнс по Белому Дому проходил".