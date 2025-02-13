Азербайджанская правда и армянская ложь: сеансы саморазоблачения в Ереване

Автор: Акпер Гасанов

Интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал CGTN (China Global Television Network), продолжает обсуждаться как в нашей стране, так и за ее пределами. И сегодня я хочу указать на некоторые заявления главы нашего государства, сделанные в ходе этого интервью. Потому, что они очень актуальны именно сейчас, когда в мире происходят процессы, на причину которых как-раз и указал Президент Азербайджана.

Он отметил, что многие лидеры, стремясь к власти, дают множество обещаний, которые позже не выполняются, что приводит к разочарованию и политическому кризису. И это правда. Обратим взор на соседнюю Армению. Мы ведь помним, сколько надежд было связано там с приходом к власти, в результате "шашлычной революции", Никола Пашиняна и его команды. И он сам формировал эти надежды, раздавая обещания направо и налево.

Пашинян обещал, например, превратить армянскую армию в одну из тридцати сильнейших в мире. Сейчас об этом его обещании даже смешно вспоминать. Мы все помним, как 11.000 армянских военнослужащих бежали с поля боя в ходе 44-дневной войны, за поражение в которой армянская власть до сих пор оправдывается перед своим обществом. Оправдывается потому, что давала обществу несбыточные обещания.

Тот же Пашинян, посетив временно оккупированный Ханкенди, громогласно заявил, что "Карабах-это Армения и точка". И это была не только провокация, сделавшая бессмысленными переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, но и озвучивание обещания, как гражданам Армении, так и армянам, которые незаконно проживали на временно оккупированных территориях нашей страны.

Его суть была проста - официальный Ереван гарантирует продление такого статуса-кво, при котором оккупация 20% территории Азербайджана будет длиться вечно и Армения сделает все для признания мировым сообществом именно такого статуса-кво. Чем все это закончилось - всем известно. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, а Никол Пашинян регулярно теперь твердит, что признает ее.

Естественно, что в самой Армении, ввиду краха априори несбыточных обещаний руководства этой страны, до сих пор идут разборки, суть которых сводится к поиску главного козла отпущения. Самое забавное тут состоит в том, что в ходе этих разборок, армянские политические деятели разного пошиба делают заявления, доказывающие вину официального Еревана за преступления против нашей страны.

Достаточно вспомнить откровения спикера парламента Армении Алена Симоняна, высказанные 11 февраля во время беседы с журналистами. Он заявил, что во время антитеррористических операций, проведенных армией Азербайджана в сентябре 2023 года, незаконно проживавшие на временно оккупированных территориях армяне "оказали недостаточное сопротивление". Привел он и важные детали.

"Вы могли остаться и бороться до конца, но ушли. Вы бросили все - оружие, переданное Арменией, свое имущество и покинули Карабах... Вы бросили все и бежали. Я не говорю, что никто из выходцев Карабаха не сражался за Карабах. Я имею в виду, что оттуда нам звонили и говорили: "Мы уходим, мы не можем здесь оставаться, откройте границы, мы уходим". А мы отвечали: "Если все вы уйдете, кто будет сражаться? Оставшиеся солдаты?" Но они кричали: "Нет, нет, нет, откройте границу, мы все уходим!" Вот почему я говорю, что вы все должны были остаться и сражаться до конца", - изрек спикер НС Армении.

По сути, он подтвердил, что Армения виновна в снабжении карабахских сепаратистов оружием, в попытках продлить войну с Азербайджаном, в превращении армян, что незаконно проживали на нашей территории, в заложников. Получается, что именно официальный Ереван препятствовал их отъезду из Ханкенди и иных районов на временно оккупированных территориях Азербайджана.

Всего этого, сказанного А.Симоняном, достаточно для привлечения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и многих иных руководителей этой страны к уголовной ответственности за преступления против Азербайджана. При этом, "шоу" продолжил Гегам Манукян, депутат оппозиционной фракции "Армения" и родной брат сепаратиста Давида Манукяна, преданного в Азербайджане суду за совершенные преступления.

Он опубликовал список незаконных армянских вооруженных формирований, уничтоженных в ходе спецоперации армией Азербайджана. То есть, он также признал правоту действий нашей страны. И все это, конечно же, следует растиражировать и показать всем "адвокатам" официального Еревана, которые до сих пор пытаются возмущаться законными действиями официального Баку.

Мы же, в очередной раз ознакомившись с признаниями армянской стороны, понимаем реальную цену нашей великой Победы. Ее залог, во многом, состоял в том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда был честен со своими согражданами. Вот и в интервью CGTN он призвал говорить правду.

"И делать то, что необходимо для страны, несмотря на международное давление, независимо от международных СМИ, независимо от того, что они говорят о вас, как они вас называют, или как они вас оскорбляют. Просто делайте то, что правильно для вашей страны, и вы добьетесь успеха, и страна будет успешной", - посоветовал Президент Ильхам Алиев лидерам разных стран мира.

И это был рецепт успеха от одного из самых ярких политических деятелей современности, подкрепленный реальными историческими достижениями.