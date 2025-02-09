Шокирующие факты, попахивающие коррупцией: о неуместном американском менторстве

Автор: Акпер Гасанов

Мы живем в период поразительных открытий, доказывающих, насколько неуместно и даже аморально было менторство со стороны бывшего руководства США в отношении целого ряда стран мира, включая Азербайджан. Начнем с того, что президент США Дональд Трамп аннулировал допуски к секретной информации для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

За день до этого Трамп заявил, что отозвал допуск к секретной информации у своего предшественника Джо Байдена, лишив его доступа к ежедневным брифингам разведки. Кроме того, Дональд Трамп заявил о своих ожиданиях на счет того, что глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардер Илон Маск обнаружит факты мошенничества и злоупотребления в Пентагоне на миллиарды долларов в ходе аудита, который проведет миллиардер.

"Я собираюсь сказать ему очень скоро, возможно, через 24 часа, чтобы он проверил Министерство образования. ... Тогда я пойду, пойду в армию. Давайте проверим военных. Мы собираемся обнаружить факты мошенничества и злоупотреблений на миллиарды, сотни миллионов долларов," - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

И тут имеет смысл также вспомнить о том, что команда Трампа уже сделала с Агентством США по международному развитию (USAID).

Это Агентство насчитывало около 10 000 сотрудников по всему миру, включая тысячи подрядчиков, многие из которых были отправлены в отпуск или уволены. Доступ к системам USAID сохранят 294 основных работника, пишет СNN. Остальные отключат от систем USAID, включая электронную почту. Три чиновника сообщили, что в нескольких миссиях останется только один сотрудник.

А все почему? Потому, что выявилось, что USAID тратил огромные суммы денег на очень сомнительные, мягко говоря, проекты. Да и тратились ли они в реальности - большой вопрос. Есть реальные подозрения, что тут имела место колоссальных объемов коррупция. Ведь речь шла о финансировании трансгендерных опер и комиксов в Перу и сотен миллионов долларов, выделенных на оплату "сотен тысяч пайков" боевикам "Аль-Каиды", или на финансирование "ирригационных каналов, инвентаря и удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане".

Одно только перечисление проектов, на которые USAID выделял средства, говорит о том, что тут, мягко говоря, не все чисто. Но и это было не все. "USAID через политическую коррупцию потратило на выборы в Грузии $41,7 млн. В пересчете на соотношение населения США и Грузии это составило бы $3,78 млрд, потраченных на выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет еще более поразительным, если за основу взять ВВП стран", такую запись в соцсетях оставил недавно спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Также выясняется, что США через USAID финансировали Майдан в Украине в 2014 году. Об этом заявил кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в интервью Такеру Карлсону. А еще он назвал USAID "прикрытием ЦРУ". По его словам, ЦРУ свергло 83 правительства с 1947 по 1997 год, большинство из которых были демократическими. С тех пор статистика такого рода деятельности ЦРУ, в том числе и под прикрытием USAID, только увеличилась.

Читая обо всем этом, задаешься одним, простым вопросом - имели ли право США претендовать на менторский тон в общении с Азербайджаном? Ответ очевиден - не имели. Потому что, как выявляется, США по уши погрязли в сомнительных схемах, имеющих ярко выраженный коррупционный запашок и явно направленных на вмешательство в дела независимых государств.

Еще одним тому доказательством является то, что осужденный на днях за коррупцию проармянский сенатор Боб Менендес и администратор USAID Саманта Пауэр открыто обсуждали в американском парламенте помощь армянским сепаратистам на территории Азербайджана даже в 2023 году. Кроме того, С. Пауэр является другом и лоббистом российско-армянского олигарха, одного из лидеров карабахской хунты Рубена Варданяна! Да, того самого, о финансировании сепаратизма которого говорят не только в Азербайджане, но и в Украине.

Именно поэтому помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что USAID "больше нет места в Азербайджане", а затем руководство страны решило не продлевать рамочный договор о сотрудничестве с этим агентством.

При этом, так и повис в воздухе вопрос о том, имели ли США моральное право на менторство в отношении Азербайджана и целого ряда иных стран мира. Судя по тем расследованиям, что становятся ныне достоянием мировой общественности, у них такого права - не было. Обретут ли оно его в будущем? Тут все зависит от того, какими будут дальнейшие шаги нового руководства США. Правильнее будет, если Трамп и его команда сосредоточатся на чистке собственных "Авгиевых конюшен", а не на попытках оказывать влияние на страны и регионы, находящиеся очень далеко от США.