Прощай, USAID!: Азербайджан снова выиграл, Армения снова проиграла

Автор: Акпер Гасанов

Как мы ранее сообщали, Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал в числе прочих указ о приостановке всех программ помощи другим странам на срок 90 дней.

"Пока не ясно, на какой объем помощи изначально повлияет этот указ, поскольку финансирование многих программ уже выделено Конгрессом и подлежит расходованию, если еще не израсходовано", - сообщало ранее агентство AP.

Отмечалось, что в указанный 90-дневный срок будет проведена проверка на предмет соответствия политическим целям новой администрации США.

"Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов", - приводило агентство слова Трампа.

Но это, как выяснилось позже, было далеко не все. Президент США Дональд Трамп может полностью закрыть агентство USAID. Об этом сообщает издание Politico. По данным издания, планируется интеграция агентства в состав Госдепартамента, что лишит его независимого статуса.

"Трамп не назначил администратора USAID, разрешив чиновнику из Государственного департамента фактически управлять агентством", - говорится в статье. "Согласно заявлениям двух должностных лиц администрации Трампа, знакомых с ситуацией, команда президента рассматривает возможность подчинения USAID Государственному департаменту", - пишет издание.

Но и это было не все. По данным ABC News, президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". Трамп выступил перед журналистами вечером и заявил, что глава нового Департамента эффективности правительства Илон Маск делает "хорошую работу".

"Он умный парень, очень умный, и он очень хочет сократить бюджет нашего федерального правительства", - сказал Трамп.

После этого Трампа конкретно спросили о ситуации в USAID и он сказал, что организацией руководят "помешанные радикалы".

"USAID управляют помешанные радикалы, и мы их убираем, а потом примем решение", - заявил Трамп.

Кроме того, в соцсети X, которая принадлежит Илону Маску, исчез аккаунт USAID. А сам Илон Маск написал в X пост, в котором назвал USAID преступной организацией.

"USAID - преступная организация. Пора ей умереть", - заявил Маск.

Такое развитие событий, конечно же, не может не тревожить Армению вообще и особенно ее "революционно-шашлычную" власть.

Дело в том, что в сентябре прошлого года было заявлено, что в рамках нового соглашения, сумма поддержки от USAID в Армении увеличилась с $120 миллионов до впечатляющих $250 миллионов. Тогда подчеркивалось, что расширенное соглашение охватит ключевые направления, включая: готовность к чрезвычайным ситуациям, кибербезопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, региональное сотрудничество, торговлю.

Как тогда заявил директор миссии USAID в Армении Джон Аллело, работа с правительством и министерствами Армении имеет решающее значение для достижения наших общих целей. Армянская сторона в лице вице-премьера Мгера Григоряна тогда же отметила, что для страны крайне важно не только получать финансовую поддержку, но и продвигать так называемые демократические ценности, инновационные идеи и развитую бизнес-культуру через совместные программы.

Во сколько все это обошлось USAID? По словам Джона Аллело, Агентство США по международному развитию вложило в Армению около $1,3 млрд за период, прошедший после обретения республикой независимости. По его словам, сейчас USAID реализует в общей сложности 32 программы в Ереване и всех регионах Армении. Речь шла о ситуации по состоянию на конец прошлого года. Сейчас все это, как минимум, приостановлено. А как максимум - может быть окончательно и бесповоротно прекратиться навсегда.

И тут важно также напомнить, что аккурат перед своим позорным уходом с политической арены госсекретарь США Энтони Блинкен подписал с главой МИД Армении Араратом Мирзояном регламент о стратегическом партнерстве между их странами. Совершенно очевидно, что реальная цена этого документа зависит от шагов, которые предпримет в ближайшее время новый президент США Дональд Трамп.

В Ереване растут опасения, что он, мягко говоря, не будет проявлять к Южному Кавказу того интереса, что имел место у США при президенте Джо Байдене, которого, как выясняется, зачастую всецело подменял именно Блинкен. В любом случае, уже осуществленные Трампом шаги, в том числе и в отношении USAID, лишь усиливают грусть и печаль в Армении. В нашей стране царят диаметрально противоположные настроения.

Как тут не вспомнить, например о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в декабре прошлого года заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может запретить USAİD?! Об этом, напомню, глава нашего государства заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Как видим, есть еще один повод убедиться в прозорливости Президента Азербайджана и в его четком понимании сути происходящих в мире процессов. Дальше больше. "Настало время полностью прекратить деятельность USAID в Азербайджане", заявил совсем недавно, на совместной пресс-конференции со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Да, это было ожидаемое и, как показывает ход событий, крайне правильное заявление. Наша страна снова оказалась права. Армения снова просчиталась.