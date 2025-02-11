К чему приводят мечты: мокрые трусы вместо членства в ЕС

Автор: Акпер Гасанов

Депутат от оппозиционного блока "Армения" Гарник Даниелян 11 февраля на заседании Национального Собрания во время обсуждения проекта "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз" сравнил желание и потенциал возможного вступления республики в ЕС со своим желанием познакомиться с Моникой Беллуччи.

"Мало ли что я или вы хотим? Существует объективная реальность", - сказал депутат, обращаясь к основному спикеру, представителю партии "Республика" Артаку Зейналяну.

По мнению Даниеляна и его оппозиционных коллег данный проект больше напоминает "тост за здравие", нежели серьезное, экономически обоснованное предложение.

Вот так, сама того не подозревая, Моника Белуччи была спасена и избежала встречи с кем-то из депутатов армянского парламента. Которые, как следует из слов Даниэляна, поднимают тосты не только за армянские мифы, но и за прекрасную итальянскую актрису. Американо-американская "актриса" специфического жанра Ким Кардашьян, получается, не вызывает желания у Гарника Даниэляна. Да и тосты за нее, получается, армянские депутаты не поднимают.

Переживет ли это Ким Кардашьян? Полагаю, что да. А вот переживет ли Армения, чисто экономически, попытку и рыбку съесть и ни на что не сесть - большой вопрос. Собственно, именно по причине опасений получить не крупные ништяки, а болезненные ощущения, Зейналяну было задано множество вопросов. В основном они касались экономической составляющей.

В частности, насколько экономика Армении сможет слиться и взаимодействовать с экономикой ЕС в условиях членства Еревана в ЕАЭС. Вопрос не праздный. Потому, что из России неоднократно и гораздо яснее, чем мираж Моники Беллуччи, звучали предупреждения - на двух стульях Армении усидеть не получится. Или она остается в ЕАЭС и не рыпается, или она идет в ЕС и покидает ЕАЭС.

Не удивительно, что Зейналян, пытался уклониться от ответов, давая довольно расплывчатые разъяснения.

"Да, после ухода Армении из ЕАЭС цены могут повыситься. Однако это не должно нас пугать", - заявил он.

Странно, что он не добавил, что повышение цен должно радовать граждан Армении. Еще более странно, что он не пообещал лично приходить в дом каждого гражданина своей страны, чтобы помечтать о Монике Белуччи и поднять тост.

Зато, представитель партии "Республика" поведал, что рынок ЕС более привлекателен, чем рынок ЕАЭС. Причем как по количеству потенциальных потребителей, так и их финансовых возможностей. Вот так, временно перестав грезить о Монике Беллуччи, Зейналян погрузился в мечты о будущих прибылях Армении, мысленно запустив руку в карман европейцев.

При этом, он не уточнил, с чем именно Армения будет пытаться выходить на европейский рынок, если ее главный экспортный товар, а это переименованный в бренди бывший коньяк, никак не выдержит конкуренции с алкогольной продукцией из Италии, Испании, Португалии, Франции. Армянское пойло, как ни крути, годится только для просторов России, где привыкли пить все, включая даже спирт.

Тоже самое и с армянской сельскохозяйственной продукцией. В ЕС идет даже не конкуренция, а настоящая война между фермерами из разных стран мира. Та же Украина, еще не вступив в ЕС, но будучи гораздо ближе к членству, чем Армения, уже столкнулась с ожесточенным противостоянием польских фермеров. Армения же, ввиду своей географической удаленности от ЕС, получит еще большие проблемы.

Да и в целом, нет никаких гарантий, что в конечном итоге ее в ЕС примут. Нет четких временных рамок в данном вопросе. Есть только желание нынешнего руководства Армении всячески изображать свое стремление в Европу. Сохраняя при этом очень высокий товарооборот с Россией и со странами ЕАЭС. Чем все это кончится? Гарник Даниэлян решил не развивать тему последствий грез о Монике Белуччи, но он и сам понимает, что эти мечты, если они имеют форму соответствующего сна, заканчиваются мокрыми трусами по утру. Тоже самое будет и с вопросом членства Армении в ЕС.