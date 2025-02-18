О финансовых потоках в Toplum TV

Вчера в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что медиасеть Запада в стране возглавлял руководитель "Института демократических инициатив" Акиф Гурбанов. Получение и распределение финансирования, подбор персонала, налаживание деятельности СМИ и т.д. - подобные вопросы реализовывались именно под его руководством. Также были распространены многочисленные сообщения о том, что А.Гурбанов часто выезжал за границу, через различных лиц организовывал ввоз денег в страну незаконными способами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, А.Гурбанов также непосредственно руководил деятельностью Toplum TV, несмотря на то, что учредителем этой организации является Алескер Мамедли, который в настоящее время находится под арестом.

Первоначально А.Гурбанов использовал Toplum TV в качестве тренингового центра. На этой платформе проводился отбор среди лиц, привлеченных в различные проекты. Затем они были обеспечены работой на радио "Азадлыг" (радио "Свобода"), "Голос Америки", Abzas Media и т.д.

Затем Toplum TV стало функционировать и как медиа. Работавшие там лица получали высокие зарплаты в зависимости от занимаемых должностей. Например, лица, которые руководили работой Toplum TV, получали зарплату в размере от 3500 до 4000 долларов. Зарплата ведущего составляла 2000 долларов. Редакторы Мушвиг Джаббаров, Джавид Рамазанов получали по 800-1000 долларов, столько же получали ведущие журналисты, в том числе Фарид Исмаилов.

В целом ежемесячные расходы в таком объеме свидетельствуют о том, что в страну нелегальными путями ввозятся крупные денежные средства, которые используются против государства.