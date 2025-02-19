В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как министр обороны Армении пытается подражать Кадырову.

Day.Az представляет публикацию:

Странные у армянских чиновников вкусы... То пытаются повторять за европейцами, то за американцами - а вот у министра обороны Армении Сурена Папикяна особенный кумир: Рамзан Кадыров.

Папикяна очень сильно обидел один мелкого пошиба армянский оппозиционер по имени Мануэль Манукян. Этот самый Манукян раскритиковал Папикяна в своем Фейсбуке. Миллиона подписчиков у него нет, какой-то широченной народной поддержки тоже, но вот незадача, министр обороны в Армении ну очень, очень обидчивый. И злопамятный.

На Манукяна началось беспрецедентное давление, в результате которого он был вынужден ... принести извинения Рамз... Сурену Папикяну на своей странице. Особенно сильно Манукян извинялся за то, что назвал Папикяна "дишовкой" (орфография оригинала сохранена).

Для полного сходства бедняге не хватало только дописать СУРЕН - СИЛА.