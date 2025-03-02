Трамп «разрушает шаблоны», Эрдоган сделал предложение, Европа растеряна

Автор: Азер Ахмедбейли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает твёрдо отстаивать право своей страны на равноправное членство в ЕС, подчёркивая, что Турция - ключевой партнёр, способный усилить Европейский союз во всех сферах. И у него есть для этого веские аргументы.

"Только Турция, полноправное членство Турции может спасти Европейский союз от тупика, в который он попал, - от экономики до обороны, от политики до международной репутации", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, прошедшего на днях в Анкаре.

"Чем раньше Европейский союз столкнется с этой реальностью, тем лучше для него самого", - заявил турецкий лидер.

Почему президент Турции вновь заговорил об интеграции своей страны в ЕС?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, напомним, почему некоторые европейские страны принципиально отказываются видеть Турцию в своих рядах.

Хотя ЕС официально заявляет, что религия не является фактором блокирования членства Турции в ЕС, Европа до сих пор, спустя почти шесть столетий, не может простить туркам завоевание Византийской империи и покорение целого ряда европейских народов. Мусульмане всегда воспринимались представителями злого начала и внушали европейцам страх и ненависть, не привнося, по их мнению, в христианскую Европу ни материальных, ни культурных благ, и все это в той или иной мере живет в коллективном сознании европейцев.

Второй важный фактор заключается в том, что Турция с ее исключительно выгодным географическим положением, пассионарным населением в 85 миллионов, развитой промышленностью и сельским хозяйством может стать мощной экономической державой, конкурирующей за инвестиции, производства и рынок труда.

Став членом ЕС, Турция может через короткое время бросить серьезный вызов Германии и Франции - двум локомотивам альянса, и занять в нем лидирующие позиции.

Действия президента Трампа сразу изменили устоявшийся политический ландшафт, в частности, на европейском континенте, и ввергли европейцев в то, что в психологии называется "нарушение когнитивного равновесия".

За короткое время Трамп вышел из ВОЗ, Комитета по правам человека ООН и Парижского соглашения по климату, на очереди - законопроект, внесенный в Конгресс, о полном выходе США из состава ООН. Он также предупредил Брюссель о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт европейских товаров, что может стать болезненным ударом по экономике ЕС.

Но самым неприятным для Европы могут стать проблемы обороны и безопасности, если заявления Трампа обретут практическое воплощение, а обещает он отказаться от военной и финансовой помощи Украине, переложив это бремя на ЕС, вывести часть американского контингента из Европы, отменить санкции против России и другие шокирующие европейцев меры.

Впрочем, необходимо сделать оговорку, что угрозы Трампа - это в большинстве своем пока только намерения.

Тем не менее, гадать тут не приходится. Европа может вскоре лишиться американского "военного зонтика", к которому так привыкла после Второй Мировой, а ВПК в большинстве стран ЕС просто отсутствует.

Увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП может повлиять на экономическую стабильность стран ЕС и перераспределение бюджетных средств, но главное, это займет время, которого нет, а гарантии безопасности нужны здесь и сейчас.

Эрдоган вовремя сделал свое предложение, и Европе решать, нужна ли ей Турция в данной ситуации, или ревность и исторические обиды возьмут верх.

В свете отката Трампа от евроатлантической солидарности дальновидные европейские политики задумались бы над словами Эрдогана - главнокомандующего второй по мощности и численности армии НАТО и политика, не бросающего слова на ветер.