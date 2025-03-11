Азербайджан благодарен Казахстану за спасательную операцию после крушения самолета AZAL

Азербайджан выражает благодарность Казахстану за оперативную организацию спасательной операции после крушения самолета AZAL.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.