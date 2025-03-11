Азербайджан благодарен Казахстану за спасательную операцию после крушения самолета AZAL
Азербайджан выражает благодарность Казахстану за оперативную организацию спасательной операции после крушения самолета AZAL.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.
"Хотел бы выразить благодарность властям Казахстана и всему казахскому народу за проявленную оперативность в проведении поисково-спасательных мероприятий и тесную поддержку по всем вопросам сразу после авиакатастрофы пассажирского самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошедшей 25 декабря прошлого года вблизи города Актау", - сказал Дж.Байрамов.
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