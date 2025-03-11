https://news.day.az/politics/1736127.html Азербайджан - важный стратегический партнер и союзник - президент Казахстана Отношения с Азербайджаном имеют очень важное значение для Казахстана. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По словам Токаева, Астана рассматривает Баку в качестве надежного стратегического партнера и союзника.
Азербайджан - важный стратегический партнер и союзник - президент Казахстана
Отношения с Азербайджаном имеют очень важное значение для Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам Токаева, Астана рассматривает Баку в качестве надежного стратегического партнера и союзника.
Напомним, что в ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.
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