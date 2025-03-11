Азербайджан - важный стратегический партнер и союзник

Отношения с Азербайджаном имеют очень важное значение для Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Токаева, Астана рассматривает Баку в качестве надежного стратегического партнера и союзника.

Напомним, что в ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.