Азербайджан стал надежным партнером для Болгарии и стран Юго-Восточной Европы

Азербайджан продемонстрировал свою надежность в сложный момент и стал стратегическим партнером для Болгарии и других стран Юго-Восточной Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший Президент Болгарии Росен Плевнелиев на пресс-конференции, посвященной XII Бакинскому Глобальному форуму.

"Мы гордимся нашим стратегическим партнерством с Азербайджаном. Мы очень благодарны, потому что в трудный момент Азербайджан доказал свою надежность. Например, когда "Газпром" в один день остановил поставки газа в Болгарию, Азербайджан смог прийти на помощь и развить стратегическое партнерство и доверительные отношения", - отметил Р. Плевнелиев.

Он также подчеркнул, что теперь Болгария и другие страны региона хотят расширить сотрудничество и увеличить объем двусторонней торговли.

"Уже подписаны контракты с Румынией, Болгарией, Венгрией и другими странами, включая Грузию, по новому проекту, который станет важным для поставок "зеленой" энергии в Европу. Также развиваются цифровая связь и транспортная инфраструктура", - добавил бывший Президент Болгарии.

Р. Плевнелиев отметил, что в будущем будет наблюдаться усиление сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и балканскими странами, что является положительным фактором для всего региона.