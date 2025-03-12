https://news.day.az/politics/1736508.html Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Сегодня состоялось 4-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено более 100 обращений. Об этом в среду Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоялось 4-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено более 100 обращений.
Об этом в среду Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.
Он отметил, что на заседании были рассмотрены обращения лиц, осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями.
"Каждое обращение было рассмотрено и приняты решения. Комиссия продолжит работу в последующие недели", - добавил Р.Меджид.
Напомним, что ранее в этом году состоялись три заседания Комиссии, на которых было рассмотрено более 300 обращений.
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