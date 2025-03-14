Глобальный Бакинский форум - незаменимая мировая дискуссионная площадка

Мы являемся свидетелями превращения Глобального Бакинского форума в одну из главных дискуссионных площадок мира.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По его словам, на Глобальном Бакинском форуме (ГБФ) принимают участие известные политики, бывшие и действующие должностные лица и государственные деятели многих стран, люди, принимающие решения и имеющие влияние на мировые политические тенденции. Такая представительность говорит о высоком авторитете Бакинского форума и политическом весе Баку. Участие высокопоставленных лиц и влиятельных политиков, отметил депутат, делает эту платформу незаменимой.

"На мой взгляд, Глобальный Бакинский форум уже можно ставить в один ряд со Всемирным экономическим форумом в Давосе, Мюнхенской конференцией по безопасности и Анатолийским дипломатическим форумом. Особенностью Бакинского форума является то, что на его площадке собираются все полюса силы, которые, отложив противоречия, находят в Баку пути для диалога", - сказал Гянджалиев.

По мнению нашего собеседника, такой успех не случаен. Азербайджан играет важную роль в глобальных процессах. Высок авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева на мировой арене, его вклад в мировые политические и экономические процессы уже приняты всем миром. Кроме того, Азербайджан это страна, являющаяся инициатором создания трансрегиональных энергетических и транспортных коридоров и сама превратившаяся в энергетический и логистический хаб евразийского масштаба.

"Наша стран вносит неоценимый вклад в энергетическую безопасность Европы. Так, 10 стран Евросоюза являются энергетическими партнерами Азербайджана. Азербайджан не только энергетический и транспортный хаб, он также мост, связующее звено между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Я бы сказал, что наша страна является ключом, открывающим двери Глобальному Северу на Глобальный Юг. Так что успех Глобального Бакинского форума закономерен. ГБФ стал важной международной площадкой и его авторитет растет год от года. В перспективе мы станем свидетелями превращения Бакинского форума в мировом масштабе в дискуссионную площадку номер один", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева