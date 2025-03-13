ЕС следует пройти через институциональные реформы, чтобы стать сильнее.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал экс-президент Словении Борут Пахор на панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"ЕС нужно стать сильнее изнутри - возможно, пройти через институциональные реформы, которые однажды приведут к созданию Соединённых Штатов Европы. Это даст ЕС дополнительный вес в глобальных делах", - сказал Пахор.

По его словам, ЕС должен осознать, что политика медленного расширения устарела.

"Сегодня упоминались Западные Балканы. Если мы вступаем в новую эпоху сфер влияния, ключевой вопрос для Брюсселя - интересуют ли нас Западные Балканы? Да или нет? Если ответ "да", а я думаю, что так и должно быть, то почему мы до сих пор ничего не предпринимаем? Почему мы не принимаем все шесть стран региона сейчас? Я понимаю, насколько это сложно политически. Но если мы совершим ошибку и не будем действовать достаточно быстро, мы упустим время, и кто-то другой займёт это пространство. Потому что в ближайшие годы политика сфер влияния будет доминировать", - сказал Пахор.