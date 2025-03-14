"Армия" так называемого режима в Карабахе была крупнейшим вооруженным формированием ВС Армении

14 марта на продолжающемся судебном процессе в Бакинском Военном суде, обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, заявил, что "армия" так называемого режима подчинялась вооруженным силам Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он заявил, что "армия" так называемого режима в Карабахе была крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении.

Б.Саакян отметил, что назначение на высокие должности "министра обороны", "начальника Генерального штаба Вооруженных сил" и других высших должностных лиц так называемого режима было осуществлено на основании представления министерства обороны Армении президентом этой страны.

"Мы этого не скрывали", - отметил он, заявив также, что не принимал участие в этом.

Обвиняемый признал, что все вопросы распределения и управления, связанные с "военными структурами" так называемого режима, велись Республикой Армения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступления против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноцида, нарушении законов и правил войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.