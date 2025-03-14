В период оккупации продукция из Карабаха продавалась как армянская

Продукция, производившаяся в Карабахе во время оккупации азербайджанских территорий, продавалась в зарубежные страны под маркой "Продукция Армении".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 14 марта на судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение.

"Продукция продавалась под маркой продукции армянских компаний", - сказал он.

По его словам, в период оккупации Карабаха граждане Армении могли приобретать недвижимость там, а проживавшие там армяне могли покупать недвижимость в Армении со статусом граждан этой страны и пользоваться другими правами, и Армения не считалась для них иностранным государством.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноцида, нарушении законов и правил войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.