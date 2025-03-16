Завтра формируется сегодня: секрет успеха Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сайт Diplomatic World Sweden, разработанный для политиков и сотрудников зарубежных посольств в Швеции, опубликовал статью, посвященную растущей роли Азербайджана как ключевого поставщика зеленой энергии для Европы. В статье отмечается, что Азербайджан играет ведущую роль в проекте "Зеленый энергетический коридор" стоимостью 10 миллиардов евро, который соединит Азербайджан с Европой и позволит экспортировать возобновляемые ресурсы Каспия через самую длинную в мире подводную линию электропередачи в Черном море.

Автор подчеркивает, что страна активно наращивает мощности в сфере чистой энергии. Выступая в ноябре прошлого года на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 в Баку Президент Ильхам Алиев объявил о планах довести их до 6 ГВт к 2030 году, а уже подписанные соглашения увеличат этот показатель до 10 ГВт. В страну поступают крупные инвестиции.

Отмечается, что запуск черноморского кабеля в 2029 году станет поворотным моментом в обеспечении Европы чистой энергией. Азербайджан, традиционно известный как экспортер нефти, теперь стремится стать стратегическим лидером в зеленой энергетике, связывая Европу с Азией и обеспечивая тем самым устойчивое будущее. Да, с тезисами этой статьи просто невозможно спорить. Азербайджан действительно готовится совершить новый, поистине исторический рывок.

В этой связи отмечу, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии". Об этом сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

"В рамках соглашения будет организована передача произведенной "зеленой" энергии через Каспийское море, а проект будет связан с энергетическим кабелем, соединяющим Черное море. Министерство энергетики назначено уполномоченным органом, ответственным за реализацию международного соглашения", - сказано в сообщении.

Как видим, наша страна усиливает свои позиции в области экспортера зеленой энергии. При этом, Азербайджан усиливает свои позиции в качестве экспортера природного газа. Вот и Северная Македония готова к сотрудничеству с Азербайджаном по ряду проектов, направленных на обеспечение ее безопасности, устойчивости и энергетической независимости. Об этом заявила глава ведомства Саня Божиновска на встрече в Баку с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. В ходе встречи обсуждались вопросы развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

"Стороны подчеркнули взаимную приверженность укреплению партнерства в сфере газоснабжения, уделив особое внимание возможностям заключения долгосрочных соглашений о поставках газа, а также потенциальным инвестициям в газовую инфраструктуру Македонии", - говорится в сообщении.

"Северная Македония может стать региональным центром по транспортировке газа. Мы готовы немедленно приступить к сотрудничеству по конкретным проектам и предложить как экспертизу, так и серьезные возможности для совместной деятельности, если с вашей стороны будет заинтересованность", - отметил министр Шахбазов.

И это очень важно с точки зрения увеличения экспортных возможностей нашей страны.

Напомню при этом, что с поставками трубопроводного газа в 12 стран, Азербайджан, я думаю, является одной из ведущих стран в мире с такой широкой географией поставок, а в Европе - также одной из ведущих стран в плане распространения. Плюс, Азербайджан давно известен и как надежный поставщик нефти в самые различные страны мира. Плюс, наша страна активно развивает отношения с различными европейскими государствами и в плане углубления экономического сотрудничества в ненефтяной сфере.

Так, на уходящей неделе в Баку прошло первое заседание Стратегического экономического диалога между Азербайджаном и Испанией. В рамках нашей встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому экономическому сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджана и Министерством экономики, торговли и бизнеса Королевства Испания. Безусловно, реализация документа будет способствовать диверсификации сотрудничества путем расширения двусторонних деловых связей, увеличения инвестиций, передачи технологий и знаний, обмена опытом и продвижения совместных инициатив.

Также отмечу, что до конца текущего года планируется организация визита азербайджанских предпринимателей в Испанию. Плюс, по имеющимся у нас данным, вскоре планируется и открытие посольства Испании в Баку. Все это способствует развитию отношений между нашими странами. В целом же, как видим, Азербайджан использует все существующие возможности для расширения своих экономических и политических связей с максимально большим числом стран как в нефтегазовом секторе, так и в области зеленой энергии и в иных сферах экономики. Завтра, с точки зрения официального Баку, создается сегодня. А оно, это завтра, будет для Азербайджана очень впечатляющим.