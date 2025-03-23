https://news.day.az/politics/1739307.html Евангелие от Рубика - новая версия В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как страница Рубена Варданяна превращается в канал-секту. Day.Az представляет публикацию: Совсем похоже Варданян с катушек слетел. Его страничка постепенно превращается в какой-то канал, где сектантам рассказывают о чудесах, которые творит горе-спаситель.
Евангелие от Рубика - новая версия
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как страница Рубена Варданяна превращается в канал-секту.
Day.Az представляет публикацию:
Совсем похоже Варданян с катушек слетел. Его страничка постепенно превращается в какой-то канал, где сектантам рассказывают о чудесах, которые творит горе-спаситель.
Вся атрибутика на месте: на фоне - церковь, музычка какая-то про "арцах" и, естественно, благостное хлебало рассказчицы.
По ходу Рубику лепят новый имидж. То Ганди прикидывался, то Нельсоном Манделой, а сейчас его аж на Иисуса натягивают.
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