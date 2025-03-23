Евангелие от Рубика

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как страница Рубена Варданяна превращается в канал-секту.

Day.Az представляет публикацию:

Совсем похоже Варданян с катушек слетел. Его страничка постепенно превращается в какой-то канал, где сектантам рассказывают о чудесах, которые творит горе-спаситель.

Вся атрибутика на месте: на фоне - церковь, музычка какая-то про "арцах" и, естественно, благостное хлебало рассказчицы.

По ходу Рубику лепят новый имидж. То Ганди прикидывался, то Нельсоном Манделой, а сейчас его аж на Иисуса натягивают.