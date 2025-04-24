До сегодняшнего дня ЕС создал в Армении три миссии

До сегодняшнего дня Европейский союз (ЕС) создал в Армении три миссии под разными названиями.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против внешних вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов, выступая на общественных слушаниях комиссии на тему "Гибридная атака на стабильность на Южном Кавказе под названием "Миротворческая миссия".

"Независимая внешняя политика Азербайджана не совпадает с интересами определенных кругов на Западе, особенно в Европейском Союзе и его государствах-членах. В результате эти круги, скрываясь за ЕС и его различными институтами, по заказам армянского лобби стали создавать угрозы территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, в том числе гибридные", - сказал он.

Р.Намазов отметил, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре 2023 года ВС Азербайджана в Карабахе, эта деятельность стала проявляться более явно.

"В качестве правовой основы для создания любой миссии в Европейском союзе и других странах существуют два условия - это должно быть либо приглашение страны-партнера, либо соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН.

Что касается миссий в Армении, то мы сталкиваемся с совершенно другой картиной. На сегодняшний день Европейский Союз создал в Армении три миссии под разными названиями. Хотя одно или первое из них частично основано на правовых основаниях, два других могут быть расценены как миссии, создающие угрозу территориальной целостности, неприкосновенности границ и суверенитету нашей страны без согласия Азербайджана", - добавил он.