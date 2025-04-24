Генсек ОБСЕ едет в Азербайджан

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан.

Как сообщает в четверг Day.Az, визит состоится завтра.

Напомним, что 20 апреля генеральный секретарь ОБСЕ побывал с визитом в Грузии, а 21 апреля - в Армении.