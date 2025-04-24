https://news.day.az/politics/1747407.html Генсек ОБСЕ едет в Азербайджан Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан. Как сообщает в четверг Day.Az, визит состоится завтра. Напомним, что 20 апреля генеральный секретарь ОБСЕ побывал с визитом в Грузии, а 21 апреля - в Армении.
Генсек ОБСЕ едет в Азербайджан
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан.
Как сообщает в четверг Day.Az, визит состоится завтра.
Напомним, что 20 апреля генеральный секретарь ОБСЕ побывал с визитом в Грузии, а 21 апреля - в Армении.
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