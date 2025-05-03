Обреченная Армения: цена тюркофобии будет расти

Автор: Акпер Гасанов

"По сравнению с другими странами Центральной Азии и Кавказа государственный долг Азербайджана находится на низком уровне". Об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Танос Арванитис. Он отметил, что страны Центральной Азии и Кавказа вступили на путь фискальной консолидации, что важно с точки зрения поддержания долговой нагрузки на среднем уровне:

"Долговая нагрузка в Казахстане и Азербайджане находится на относительно низком уровне. В большинстве стран региона этот показатель составляет около 30-40% ВВП. В Армении этот показатель несколько выше. В целом же фискальная позиция региона является управляемой", - заявил он.

И это была довольно деликатная оценка реальности по отношению к Армении.

Но для начала напомню, что согласно прогнозам, к концу 2025 года общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) достигнет 29 млрд манатов, что составляет чуть более 17 миллиардов американских долларов. Об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2025-2029 годы", опубликованных Министерством финансов. Согласно документу, долг составит 22,2% ВВП. При этом ожидается, что в 2026-2029 составит 20,1% от прогнозируемого ВВП.

А теперь, приведу вам данные отчета Евразийской экономической комиссии. Согласно ему, .в абсолютных значениях за период с 2010 года внешний долг Армении вырос в 2,6 раза. И эта тенденция имеет место и ныне. Так, по данным на конец марта 2025 года, в долларовом выражении государственный долг составляет почти $13,6 млрд. На конец 2024 года армянский госдолг составил примерно $12,8 млрд. Как видим, тенденция увеличения госдолга Армении давняя и непоколебимая.

В соотношении к ВВП эта цифра находится близко к отметке в 50%. То есть, в РА ситуация в два с небольшим раза хуже, чем в нашей стране. При этом, по состоянию на 1 апреля 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 73 млрд 766.7 млн долларов. Из них 85.1% или 62 млрд 740.2 млн долларов приходится на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а 14.9% или 11 млрд 26.5 млн долларов - Центрального банка Азербайджана (ЦБА). И эта цифра будет расти.

Для сравнения укажу, что аналогичный показатель в Армении составляет менее 4 миллиардов долларов. То есть, госдолг Армении в три с лишним раза больше, чем ее экономическая "подушка безопасности". Тогда как в случае с Азербайджаном "подушка безопасности" отечественной экономики, в виде стратегических валютных запасов, превышает госдолг в четыре с половиной раза!

При этом, внешнеторговый оборот Армении в первом квартале 2025 года сократился на 54,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. И тут, рассуждая шире, мы вспоминаем о том, что совсем недавно официальные лица Армении и их сторонники в диаспоре гордо заявляли о рождении "южнокавказского тигра". Такое уже было раньше, в пору президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Теперь эта тяга к мифам продолжилась.

В армянских СМИ регулярно публиковались восторженные отчёты о рекордных темпах роста ВВП, процветающем ИТ-секторе, инвестиционной привлекательности, росте экспорта и даже о превращении Еревана в "новый Тбилиси" для западных туристов и российских релокантов. Однако к 2025 году стало очевидно: весь этот образ был не более чем искусственным пузырём, раздутым в условиях краткосрочной экономической аномалии. Миф о армянском "экономическом чуде" начал стремительно рассыпаться.

Это было ожидаемо. Ведь, экономический всплеск 2022-2023 годов был обусловлен прежде всего внешними факторами. После начала российско-украинской войны Армения стала одним из главных бенефициаров волны релокации: в страну переехали десятки тысяч россиян, включая специалистов в сфере ИТ, предпринимателей и владельцев капитала. Это привело к временному росту спроса на жильё, услуги, офисные площади и потребительские товары. Выросли доходы бюджета, усилился курс драма.

Но уже в 2024 году началось стремительное отрезвление. Значительная часть переехавших из России либо вернулась обратно, либо перебралась в более устойчивые и открытые юрисдикции - Грузию, Турцию, страны ЕС. Вместе с ними ушли и деньги. А главное - Армения остаётся маленьким, бедным и зависимым от внешней помощи государством. Отсутствие доступа к морю, закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, слабая промышленная база, демографический кризис и утечка мозгов - всё это не позволяет обеспечить устойчивый рост.

К началу 2025 года темпы роста ВВП замедлились до символических 1,5-2%, инфляция усилилась, а курс драма начал ослабевать. ИТ-сектор сократился на фоне оттока специалистов, а уровень безработицы вырос. Бюджет вновь стал зависимым от внешних заимствований и помощи диаспоры. Так что, рост внешнего долга Армении - вполне логичное явление. Без налаживания отношения с Турцией и Азербайджаном ей ничего не свети. А для этого самого налаживания нужны конкретные шаги со стороны руководства РА. Которые не сделаны. При этом, флаги Турции и Азербайджана в Ереване продолжают сжигать. И никто из виновных в этом акте вандализма ответственности не понес.